Сотрудники аэропорта Гатвик летом проведут забастовки

Они требуют повысить им зарплаты

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Почти тысяча работников аэропорта Гатвик намерены провести восемь дней забастовок в разгар летних каникул. Они требуют повысить им зарплаты, размер которых сейчас находится на уровне оклада сотрудников McDonald's. Об этом сообщил в пятницу профсоюз Unite, представляющий их интересы.

По его информации, среди 950 сотрудников, которые работают в четырех обслуживающих аэропорт компаниях и намерены принять участие в стачках, есть грузчики, специалисты-диспетчеры по рулению воздушных средств, персонал на стойках регистрации. Забастовки намечены с 28 июля по 1 августа и затем с 4 по 8 августа. Они должны негативно отразиться на работе основных авиакомпаний, которые используют второй по размеру аэропорт Лондона - British Airways, EasyJet, Ryanair, TUI, Westjet и WizzAir.

"Наши сотрудники в аэропорту Гатвик играют невероятно ответственные роли и жизненно важны для поддержания работы аэропорта и авиакомпаний, но их работодатели почему-то считают приемлемым платить им гроши", - приводятся в заявлении слова генерального секретаря Unite Шэрон Грэм. По информации профсоюза, зарплата большинства сотрудников составляет около £12 ($17) в час. Это сопоставимо с зарплатой сотрудников закусочных McDonald's.

По оценкам телеканала Sky News, в результате планируемых забастовок отменены или задержаны могут быть вплоть до 12,6 тыс. рейсов. Ранее лоукостер EasyJet убрал из полетного плана на июль, август и сентябрь 1,7 тыс. рейсов из Гатвика.

Сотрудники служб безопасности в аэропорту Хитроу также намеревались провести летом около 30 забастовок. Однако позже они согласились на повышение зарплат, и стачки, которые могли парализовать работу одного из наиболее загруженных аэропортов мира, были отменены.