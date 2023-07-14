ЦРПТ продлил программы поддержки для фермеров до 1 сентября

Решение приняли с целью упрощения для них процесса подключения к системе маркировки, сообщили в центре

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки "Честный знак") продлевает программы поддержки для фермеров и сельскохозяйственных производственных кооперативов до 1 сентября с целью упрощения для них процесса подключения к системе маркировки. Об этом сообщили ТАСС в ЦРПТ.

"Мы видим положительный отклик на наши программы - уже 39 фермеров подали заявки на компенсацию 50% затрат. Чтобы все участники оборота смогли получить поддержку, мы продлеваем прием заявок до 1 сентября. Такое решение принято, чтобы упростить для фермеров процесс подключения к системе маркировки и минимизировать их финансовую нагрузку", - сообщила руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина.

В марте ЦРПТ запустил программу компенсации 50% затрат на оборудование для маркировки молочной продукции производителям, являющимся крестьянско-фермерскими хозяйствами и сельскохозяйственными производственными кооперативами.

Тогда же замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов сообщил, что совместно с интеграторами оператор разработал пять типовых комплектов оборудования для оснащения производств, начиная от ручного этикетирования небольших производственных партий, заканчивая решениями для автоматизированных и полуавтоматизированных линий и линий с типографским нанесением. Он отметил, что заявки на участие в программе будут приниматься с 1 апреля до 15 июля. Участник рынка сможет выбрать подходящий комплект оборудования, программное обеспечение и схему работы.

"Вторая программа - поставка крестьянско-фермерским хозяйствам и сельскохозяйственным производственным кооперативам расходных материалов для маркировки. Комплекты расходников содержат этикетки и риббоны (пленки с красящим слоем), которые успешно протестированы и подходят под любые принтеры настольного и промышленного класса", - рассказал руководитель проектов товарной группы "Молоко" ЦРПТ Алексей Кошкарев, чьи слова приводятся в сообщении. Уточняется, что фермеры могут воспользоваться одной или сразу двумя программами поддержки.

Поэтапное введение маркировки молока и молочной продукции началось в России в 2021 году. 1 декабря 2023 года начинается следующий этап введения маркировки в этой товарной группе, а именно подключение к системе маркировки фермеров и появление обязательства передачи сведений в систему маркировки об обороте и выбытии молочной продукции для сегмента HoReCa (общепит и гостиничный бизнес) и госучреждений. Система "Честный знак" также охватывает бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты.