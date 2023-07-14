Госдума отклонила законопроект об аренде жилья детьми-сиротами по цене договора соцнайма

Как отмечается в заключении профильного комитета ГД по ЖКХ, действующими нормами установлено, что дополнительные гарантии прав детей-сирот на имущество и жилое помещение устанавливаются также законодательством субъектов РФ и относятся к их расходным обязательствам

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в пятницу отклонила законопроект, согласно которому размер платы для детей-сирот по договору найма специализированных жилых помещений не должен превышать плату, предусмотренную договором социального найма.

Инициатива была внесен на рассмотрение палаты 27 июня 2018 года группой депутатов Госдумы от фракции "Справедливая Россия" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым. Согласно действующим нормам, детям-сиротам однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

Депутаты предлагали дополнить статью 156 Жилищного кодекса РФ положением, согласно которому "размер платы за пользование жилым помещением, платы за содержание жилого помещения для детей-сирот <…> по договорам найма специализированных жилых помещений для детей-сирот <…> не может превышать размера платы за пользование жилым помещением, платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма".

Как отмечается в заключении профильного комитета Госдумы по ЖКХ, рекомендовавшего отклонить проект, действующими нормами установлено, что дополнительные гарантии прав детей-сирот на имущество и жилое помещение устанавливаются также законодательством субъектов РФ и относятся к их расходным обязательствам. Также несколько регионов установили, что плата по договорам специализированного найма для детей-сирот соответствует плате по договору социального найма. Кроме того, авторы "не представили необходимые расчеты выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ и источников их финансирования", указали в комитете.