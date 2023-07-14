Шольц заверил, что ФРГ в долгосрочной перспективе намерена тратить 2% ВВП на оборону

Канцлер Германии отметил, что в 2024 году страна добьется этого за счет бюджетных средств и специального фонда

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что на фоне нынешних событий на Украине в долгосрочной перспективе правительство ФРГ намерено тратить 2% ВВП на оборону. Об этом он заявил в пятницу журналистам на летней пресс-конференции в Берлине.

"Мы решили, что хотим потратить эти 2% на оборону для Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ - прим. ТАСС). В следующем году мы впервые добьемся этого за счет бюджетных средств и специального фонда", - сказал Шольц. "И я повторяю здесь то, что уже неоднократно говорил: так и останется, даже если специальный фонд будет израсходован", - подчеркнул глава правительства ФРГ.

В итоговом заявлении саммита НАТО, опубликованном во вторник по завершении первого дня встреч на высшем уровне в Вильнюсе, указывается, что признается необходимость сделать больше для выполнения обязательств "в качестве союзников по НАТО, в том числе для удовлетворения давних потребностей альянса для обеспечения ресурсами новых планов обороны и обновления вооружений, а также для обеспечения операций, миссий и деятельности НАТО". Члены альянса также признали, что "во многих случаях потребуются расходы, превышающие 2% ВВП, для устранения существующих недостатков и удовлетворения требований во всех секторах для гарантий безопасности".

Страны НАТО на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года приняли решение сделать показатель в 2% ВВП целевым для всех стран-членов.