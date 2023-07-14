Центр Алмазова обсудит на саммите Россия - Африка тему экспорта медуслуг

По словам гендиректора центра Евгения Шляхто, интерес также представляют применение искусственного интеллекта для диагностики и определения осложнений заболевания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. НМИЦ имени В. А. Алмазова обсудит на полях саммита Россия - Африка перспективы сотрудничества со странами континента в области исследования и профилактики тяжелых заболеваний, а также экспорта медицинских услуг. Об этом сообщил в пятницу ТАСС гендиректор центра Евгений Шляхто, который примет участие в саммите.

"В качестве потенциальных и перспективных направлений для проведения совместных исследований можно назвать вопросы профилактики и лечения сердечно-сосудистых, онкологических и онкогематологических заболеваний. В том числе центр Алмазова ведет активную работу по экспорту медицинских услуг и медицинскому туризму и готов также вести работу по данным направлениям с африканскими странами", - рассказал он.

Как уточнил Шляхто, интерес также представляют применение искусственного интеллекта для диагностики и определения осложнений заболевания, разработка моделей для прогнозирования эффективности терапии, разработка новых технологий нейрореабилитации пациентов и формирование программ индивидуального подхода в лечении. Также планируется уделить внимание подготовке кадров в области медицины для стран Африки.

"Одна из основных проблем африканских стран в области здравоохранения - нехватка квалифицированных специалистов во всех странах континента. Институт медицинского образования Центра Алмазова проводит подготовку специалистов в клинической ординатуре, аспирантуре, реализует дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки и заинтересован в привлечении обучающихся, в том числе и из стран Африки. Ранее обучение в Институте Центра Алмазова успешно прошли два аспиранта из Судана и Камеруна", - рассказал генеральный директор.

По его словам, также перспективным направлением сотрудничества может стать развитие телемедицинских технологий и системы дистанционного мониторинга, что может решить проблему нехватки медицинских кадров в странах Африки.

"Саммит Россия - Африка является крупнейшим и стратегически важным событием в российско-африканских отношениях. Безусловно на его полях будут решаться насущные вопросы взаимодействия по различным направлениям, в том числе и по здравоохранению. Уверен, что мероприятие станет новым толчком в формировании совместных проектов и их реализации", - сказал Шляхто.