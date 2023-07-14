Доходы Подмосковья за первое полугодие выросли на 14%

За этот период в бюджет региона поступило почти 490 млрд рублей

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Почти 490 млрд рублей поступило в консолидированный бюджет Московской области в первом полугодии 2023 года, это на 14% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе встречи с руководителем УФНС России по Московской области Екатериной Макаровой.

"За шесть месяцев в консолидированный бюджет Подмосковья поступило 489 млрд рублей. Это на 14% больше, чем в 2022 году. Положительная динамика наблюдается и по налогу на прибыль. Ежегодно этот показатель увеличивается. В 2023-м - уже 176,3 млрд. Во многом это результат оживления экономики - роста выручки промышленных производств, выравнивания показателей в логистике, финансовом секторе. Мы в Подмосковье стараемся уделять максимальное внимание работе с бизнесом, инвесторами, чтобы они могли расширять производства, создавать новые рабочие места, регистрироваться на территории региона. И, соответственно, платить налоги", - сказал Воробьев, его цитирует пресс-служба правительства региона.

В пресс-службе отметили, что основными бюджетообразующими источниками являются налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц. На них приходится 69%. Наибольший прирост по налогу на прибыль показали обрабатывающие производства, пищевая продукция, металлургия и машиностроение. Второй по объему бюджетообразующий источник собственных доходов в консолидированный бюджет Московской области - НДФЛ.

Поясняется, что в региональный бюджет за первое полугодие поступило 388 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, рост составил более 16%. В бюджеты муниципальных образований за первые шесть месяцев поступило более 100 млрд рублей собственных налоговых и неналоговых доходов. Лучшую динамику по темпам роста показали Электросталь, Лыткарино, Дубна, Серпухов и Наро-Фоминский городские округа.

В свою очередь Макарова доложила Воробьеву об итогах реализации проекта "Развитие доходного потенциала Московской области". "В ходе контрольно-аналитической работы в рамках проекта в консолидированный бюджет Подмосковья поступило в первом полугодии 2,6 млрд рублей. Особое внимание уделяется выводу бизнеса из теневого сектора. Это касается добычи полезных ископаемых, складской деятельности, строительно-монтажных работ, а также арендаторов площадей", - привели в сообщении слова Макаровой.