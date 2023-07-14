Такер Карлсон и экс-советник Белого дома планируют открыть медиакомпанию

В ее основу ляжет авторская программа телеведущего в Twitter

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Известный американский телеведущий Такер Карлсон, неоднократно критиковавший политику администрации президента США Джо Байдена, планирует начать сбор средств на открытие собственной медиакомпании совместно с бывшим советником Белого дома Нилом Пателем. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, Карлсон и Патель намерены собрать сотни миллионов долларов на запуск компании, в основу которой ляжет авторская программа Карлсона в Twitter. У нее появится собственный веб-сайт и приложение, большая часть контента будет доступна по подписке, однако пользователи Twitter и других социальных сетей смогут смотреть укороченные версии выпусков программы, интервью и документальных фильмов.

Источники утверждают, что Карлсон провел несколько встреч с представителями Twitter. Стороны обсудили возможность привлечения нескольких крупных брендов, которые могли бы спонсировать выпуск шоу. Карлсон и Патель также наняли финансистов, юристов и медиастратегов.

Газета уточняет, что Карлсон и Патель были соседями по комнате во время учебы в Тринити-колледже (штат Коннектикут), который оба окончили в 1991 году. В 2010 году они вместе работали над созданием консервативного новостного портала Daily Caller, который до сих пор принадлежит Пателю.

Тяготеющий к Республиканской партии США канал Fox News сообщил 24 апреля, что прекратил сотрудничество с Карлсоном, который был его самым популярным ведущим и неоднократно критиковал действия нынешней демократической администрации, а также политику безоговорочной поддержки Украины. В мае Карлсон объявил о готовящемся перезапуске своей авторской программы в Twitter. Ее первая серия вышла 6 июня. В связи с этим Fox News обвинил Карлсона в нарушении условий контракта.