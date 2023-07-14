В Североморске в 2023 году прогнозируют двукратный рост турпотока

Рост стал возможен благодаря системной работе по привлечению туристов в закрытые гарнизоны Мурманской области, сообщил председатель комитета по туризму Заполярья Александр Елисеев

МУРМАНСК, 14 июля. /ТАСС/. Число туристов, посетивших закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Североморск, в котором расположена главная база Северного флота, вырастет как минимум вдвое в 2023 году. Об этом в пятницу сообщил журналистам председатель комитета по туризму Заполярья Александр Елисеев на площадке "Диалоги" VIII Арктического фестиваля "Териберка".

"В Североморске объем туристов, обслуженных в прошлом году, мы достигли весной этого года. И мы превысим в два, а может и в три раза количество туристов привезенных в ЗАТО Североморск в этом году", - сказал Елисеев.

Он отметил, что рост стал возможен благодаря системной работе по привлечению туристов в закрытые гарнизоны Мурманской области. "Это выстроенная система, которую мы создали полтора года назад совместно с администрацией Североморска и музеем Северного флота, мы создали условия с туроператорами, которые позволили системно начать работать с ЗАТО. Мы видим не только заинтересованность, но уже включение ЗАТО в развитие туризма", - пояснил Елисеев.

Председатель комитета по туризму Заполярья также добавил, что жители закрытых гарнизонов могут быть вовлечены в развитие туризма в регионе, даже не принимая путешественников у себя в ЗАТО. "У нас в Териберке представят свои работы на "Арктическом сувенире" жители закрытых территорий, которые для туристов делают сувениры, и наши туристы смогут их приобретать в точках путешествия по региону", - сказал Елисеев, подчеркнув, что турпоток в Мурманскую область превысил 540 тыс. человек.

В Мурманской области расположены пять закрытых гарнизонов, где проживают военнослужащие и члены их семей: Североморск, Островной, Заозерск, Видяево и Александровск (включающий Полярный, Гаджиево и Снежногорск). Для их посещения необходим специальный пропуск.

О фестивале "Териберка"

Арктический фестиваль "Териберка" стал одним из самых популярных событийных мероприятий в Арктической зоне РФ. Фестиваль - призер национальной премии Russian Event Awards, а в 2023 году второй раз подряд был включен в топ-50 Национального календаря событий и проходит в рамках плана председательства России в Арктическом совете. Организаторами фестиваля "Териберка" являются Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, комитет по туризму Мурманской области при содействии администрации Кольского района, АНО "Мурманконгресс", АНО "Туристский информационный центр Мурманской области" и федерального проекта "Гастрономическая карта России".