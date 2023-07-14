Минпромторг разработает методику заключения контрактов с российскими индикаторами цен

В ведомстве напомнили о необходимости сохранения и исполнения ранее заключенных долгосрочных договоров

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ в перспективе разработает методику заключения долгосрочных прямых контрактов с российскими индикаторами цен и рекомендует участникам рынкам обратиться к котировкам российских информационно-аналитических агентств при заключении новых долгосрочных контрактов и решения спорных вопросов. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Учитывая подготовленный ФАС России проект изменений в антимонопольное законодательство, предусматривающий возможность пересмотра предписаний службы в случае, когда индикаторы цен на зарубежных рынках не отражают уровень спроса и предложения на территории России, для решения спорных вопросов и заключения новых прямых долгосрочных контрактов с формульным ценообразованием Министерство промышленности и торговли РФ рекомендует обратиться к котировкам российских информационно-аналитических агентств. <...> Кроме того, в перспективе Минпромторг России разработает методику заключения долгосрочных прямых контрактов с российскими индикаторами цен", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили о необходимости сохранения и исполнения ранее заключенных долгосрочных договоров. Такие соглашения дают возможность для участников планировать свою деятельность на основе предсказуемых условий. Также они являются одним из факторов стабильности в ключевых отраслях российской экономики и межотраслевом сотрудничестве в условиях санкционного давления, указали в Минпромторге.

"При этом отсутствие доступа к иностранным ценовым котировкам не может являться уважительным основанием для прекращения действия долгосрочных договоров и оправданием неисполнения обязательств. Речь идет как о новых контрактах, так и о ранее заключенных", - подчеркнул статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, слова которого приводятся пресс-службой.