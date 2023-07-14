Очередной Форум регионов Белоруссии и России будет посвящен инновациям и развитию

Председатель Витебского облисполкома Александр Субботин отметил, что важность развития планируется показать "через призму традиций и истории"

МИНСК, 14 июля. /ТАСС/. 11-ый форум регионов Белоруссии и России пройдет в 2024 году в Витебске и Полоцке под девизом "Наука - будущее Союзного государства". Об этом сообщил председатель Витебского облисполкома Александр Субботин.

"Хотим провести Форум регионов под девизом "Наука - будущее Союзного государства". Сделать акцент на будущем развитии наших стран и большинство мероприятий ориентировать на молодежь, инновации, перспективы Беларуси и России", - цитирует Субботина издание "СБ. Беларусь сегодня".

Глава региона отметил, что важность развития планируется показать "через призму традиций и истории". "Поэтому следующий Форум регионов пройдет в двух городах - Витебске и Полоцке. Полоцкая земля - колыбель белорусской государственности, важный центр славянской культуры, поэтому хотелось бы показать всем братьям, друзьям, гостям Витебщины одно из ключевых мест, где зарождалась Древняя Русь", - сказал Субботин.

Председатель Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова выразила уверенность, что в ходе очередного форума будет определена стратегия дальнейшего сотрудничества регионов двух стран. "Открытая дискуссия и доброжелательная атмосфера будут способствовать выработке необходимых решений и достижению новых договоренностей, которые еще раз подтвердят неизменную востребованность формата Союзного государства, его актуальность и перспективность", - сказала Кочанова в интервью агентству БелТА. При этом она напомнила о словах президента Белоруссии Александра Лукашенко, заявлявшего о необходимости выхода форума за рамки Союзного государства и активизации сотрудничества с СНГ, ШОС, БРИКС, АСЕАН и другими дружественными международными структурами.

Юбилейный, 10-ый форум регионов России и Белоруссии проходил 26-28 июня в Уфе под девизом "Итоги и перспективы". В 2022 году мероприятие состоялось в Гродно под девизом "Роль межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного государства". Форум регионов ежегодно организуется под эгидой верхних палат российского и белорусского парламентов - Совета Федерации и Совета Республики.