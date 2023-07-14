Минтруд пообещал сохранить тарифы страхования от производственных травм в 2024 году

Они составят от 0,2 до 8,5% от фонда оплаты труда, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Минтруд России разработал законопроект, который предполагает установление тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве в 2024 году на уровне 2023 года. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

"Проектом закона предусмотрено, что страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, которые будут действовать в 2024 году и на плановый период 2025 и 2026 годов, установят на уровне тарифов 2023 года. Соответствующий законопроект размещен на общественное обсуждение", - говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что страховые тарифы, как и прежде, будут дифференцированы по классам профессионального риска в зависимости от вида экономической деятельности предприятия. Они составят от 0,2 до 8,5% от фонда оплаты труда.

Кроме того, сохранится льгота по уплате страховых взносов в размере 60% от размера страховых тарифов для организаций любых организационно-правовых форм с выплат в пользу работников, являющихся инвалидами I, II и III групп.

В ведомстве также напомнили, что страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний устанавливаются ежегодно в зависимости от класса профессионального риска страхователя, соответствующего виду его экономической деятельности.