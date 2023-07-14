Цена бензина Аи-92 на бирже за неделю выросла почти на 3%

По данным СПбМТСБ, показатель достиг 60,574 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Биржевая цена бензина марки "Регуляр-92" в европейской части России увеличилась за неделю почти на 3%. При этом каждый торговый день этой недели стоимость этого вида топлива обновляла рекорды, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-92 выросла за неделю на 2,8% - до 60,574 тыс. рублей за тонну. Эта стоимость является новым историческим максимумом. Начиная с 6 июля, цена Аи-92 обновляет рекорды каждый день.

Бензин Аи-95 подорожал за неделю на 1% - до 66,686 тыс. рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась почти на 2%, до 52,929 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - на 18,4%, до 21,611 тыс. рублей за тонну.

Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) по итогам недели немного снизилась - на 0,1%, до 65,405 тыс. рублей за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) увеличилась на 4,1% - до 22,958 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подорожал на 1,4% - до 17,925 тыс. рублей за тонну.