На ВЭФ представят предложения по развитию локальной энергетики в ДФО и Арктике

Сформируют предложения по импортозамещению и достижению технологического суверенитета при реализации инвестиционных проектов для развития локальной энергетики на этих территориях, отметили в КРДВ

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Группа экспертов подготовит и представит на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в сентябре во Владивостоке, предложения по импортозамещению и достижению технологического суверенитета для развития локальной энергетики на Дальнем Востоке и в Арктике. Об этом в пятницу сообщила журналистам пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Будут сформированы предложения по импортозамещению и достижению технологического суверенитета при реализации инвестиционных проектов для развития локальной энергетики на территориях Дальнего Востока и Арктики. Они будут представлены в рамках VIII Восточного экономического форума, который пройдет 10-13 сентября во Владивостоке", - говорится в сообщении.

Совокупная мощность дизельной электрогенерации в удаленных и изолированных районах Дальнего Востока и Арктики превышает 1 ГВт. Из них более половины требуют модернизации. "Все текущие и потенциальные инвестиционные проекты в этой сфере сталкиваются с проблемой поставки генерирующего оборудования. В сложившейся ситуации достижение технологического суверенитета в дизельной электрогенерации - ключевое условие обеспечения энергетической безопасности территорий Дальнего Востока и Арктики, а также других регионов Крайнего Севера", - приводятся в сообщении слова представителя КРДВ Максима Губанова.

По мнению экспертов, необходимо разработать программу перспективного развития локальной энергетики в каждом субъекте страны, провести централизованные конкурсы для реализации инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов распределенной генерации, установить критерии по использованию оборудования отечественного производства и разработать технические требования и стандарты на их применение. Еще одно предложение - создать отдельный государственный фонд для поддержки частных инвестиций в этой отрасли.

"Соответствующие инициативы уже длительное время обсуждаются в профессиональном сообществе, есть соответствующие поручения президента и правительства РФ, в том числе по итогам Восточного экономического форума в 2022 году. С учетом государственной политики по достижению технологического суверенитета в критических отраслях все они требуют скорейшей реализации", - подчеркнули в пресс-службе.

ВЭФ состоится во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на дружественные рынки, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическое развитие.