Еркожа Акылбек покинул пост гендиректора USM

Кроме того, он вышел из состава органов управления всех компаний группы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Генеральный директор холдинга USM Еркожа Акылбек покинул свой пост и вышел из состава органов управления всех компаний группы, говорится в сообщении холдинга. Пост генерального директора USM займет Оксана Горшкова.

"Еркожа Акылбек покинул пост генерального директора ООО ХК "ЮэСэМ" (USM) и вышел из состава органов управления всех компаний группы", - отмечается в сообщении.

Пост генерального директора холдинга займет Оксана Горшкова, которая работает в структурах USM с момента основания группы в 2012 года, сообщил представитель USM.

Акылбек занимал должность гендиректора холдинга с апреля 2022 года. В 2020-2022 году в холдинге он занимал позиции директора по внутреннему аудиту и стратегическим проектам, заместителя генерального директора по финансовому планированию, контролю и внутреннему аудиту, а также исполнительного директора USM.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании внесло в санкционный список связанную с бизнесменом Алишером Усмановым компанию USM Holdings Limited. Власти королевства также внесли в черный список британские компании Curzon Square Limited и Hanley Limited, предположительно связанные с Усмановым.

USM - диверсифицированная холдинговая российская компания, владеющая и управляющая активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций, технологий и финансовых сервисов. В число активов группы входят "Металлоинвест", "Мегафон", "Удоканская медь" и "Аккерманн цемент".