ОДК планирует к 2025 году нарастить выпуск газотурбинных агрегатов более чем в три раза

Производство силовых установок для них планируют увеличить до 40 единиц в год

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") планирует к 2025 году нарастить производство энергетических газотурбинных агрегатов и силовых установок для них до 40 единиц в год. Таким образом, выпуск такого вида оборудования вырастет в более чем три раза. Об этом говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

"Мы готовы обеспечить импортозамещение газотурбинного оборудования. Сейчас мы предлагаем заказчикам современный продукт, не уступающий по своим характеристикам зарубежным аналогам. <…> К 2025 году запланирован ежегодный выпуск газотурбинных энергетических агрегатов до 40 единиц оборудования, это соответствует трехкратному росту производства", - отметил генеральный директор компании "ОДК инжиниринг" Андрей Воробьев, чьи слова приводят в сообщении.

На сегодня в энергетических агрегатах ОДК применяется около 15 моделей промышленных газовых турбин. Их мощность составляет от 2,5 до 25 МВт, а также 118 МВт. Увеличение поставок энергетического оборудования связано с запросом рынка на импортозамещение.

"ОДК инжиниринг" - единый поставщик производимого ОДК газотурбинного оборудования для объектов топливно-энергетического комплекса.