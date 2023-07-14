"Интерконнект менеджмент" стала исполнителем закупок на VI Московском финансовом форуме

Предельный срок, на который заключили государственный контракт с обществом, определен на 31 декабря 2023 года

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Правительство РФ своим распоряжением определило акционерное общество "Интерконнект менеджмент корпорейшн" единственным исполнителем осуществляемой Минфином России закупки услуг по организации и проведению в 2023 году Московского финансового форума. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

"Определить акционерное общество "Интерконнект менеджмент корпорейшн" единственным исполнителем осуществляемой Минфином России закупки услуг по организации и проведению в 2023 году Московского финансового форума", - говорится в распоряжении.

Предельный срок, на который заключается государственный контракт с обществом, определен на 31 декабря 2023 года.

О форуме

VI Московский финансовый форум состоится 8 сентября в Центральном выставочном зале "Манеж". Ключевая его тема - "Финансовый суверенитет России: миф или реальность". Организаторы форума - Министерство финансов РФ и правительство Москвы. ТАСС выступит генеральным информационным партнером.

Московский финансовый форум - площадка для профессиональной дискуссии, где обсуждаются вопросы экономической политики, долгосрочной устойчивости финансовой системы страны и сфер регулирования финансово-экономического блока правительства России.

Впервые Московский финансовый форум прошел в столице 23 сентября 2016 года и заложил ежегодную традицию встреч финансистов в сентябре для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис экономики России.