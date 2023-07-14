Четыре достопримечательности курорта Санья вошли в список образцовых туристических зон

Ими стали зона "Тянья хайцзяо", курорт Сидао, Yalong Bay Tropical Paradise Forest Park, а также парк на горе Фэнхуан

САНЬЯ /Китай/, 14 июля. /ТАСС/. Четыре туристических объекта южного китайского курорта Санья были включены властями региона в список образцовых зон цивилизационного туризма провинции Хайнань. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По ее данным, в их число вошли туристическая зона "Тянья хайцзяо", тропический экопарк Yalong Bay Tropical Paradise Forest Park, курорт Сидао, а также парк на горе Фэнхуан.

Как отмечает газета, попадание в этот список означает признание со стороны властей высокого уровня качества оказываемых услуг. По данным издания, ранее все четыре туристических объекта обновили инфраструктуру.

В 2022 году в число образцовых туристических зон попали три объекта курорта Санья.

Санья входит в число наиболее популярных курортных центров провинции. К 2025 году власти намерены превратить Хайнань в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.