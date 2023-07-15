КНР завершила строительство активной зоны первого в мире коммерческого модульного реактора

Газета South China Morning Post передает, что сейчас в мире разрабатывается в общей сложности 70 типов коммерческих малых модульных реакторов

ГОНКОНГ, 15 июля. /ТАСС/. Китай закончил строительство активной зоны для первого в мире коммерческого малого модульного реактора "Линлун-1" (Linglong One, также известен как ACP100). Об этом сообщила в пятницу газета South China Morning Post.

Строительство первого, демонстрационного реактора этой серии началось на АЭС "Чанцзян" в провинции Хайнань 13 июля 2021 года. Он должен быть завершен к 2026 году.

Реактор способен генерировать около 1 млрд кВт·ч электроэнергии в год, чего будет достаточно для снабжения 526 тыс. домохозяйств. Он может использоваться для теплоснабжения, охлаждения, производства пара для промышленных предприятий, при опреснении воды, а также в проектах по добыче высоковязкой нефти и других целях.

Как отмечает газета, в настоящее время в мире разрабатывается в общей сложности 70 типов коммерческих малых модульных реакторов.

"Линлун-1" - это водо-водяной реактор под давлением, его мощность составляет 125 МВт. Он был разработан компанией CNNC на основе реактора "Хуалун-1" (ACP1000). "Линлун-1" был одобрен Международным агентством по атомной энергии в 2016 году и стал первым подобным малым модульным реактором в мире.

Малые модульные реакторы дешевле обычных, а их строительство требует значительно меньше времени. Меньшие габариты позволяют доставить их в готовом виде в отдаленные и труднодоступные районы и относительно быстро начать их эксплуатацию. Кроме того, они могут использоваться на плавучих АЭС.