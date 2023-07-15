На Украине в июне на 20% увеличились цены на овощи и фрукты

Согласно прогнозу МВФ, инфляция в стране в 2023 году достигнет 20%

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Цены на овощи и фрукты выросли на Украине в июне по сравнению с маем более чем на 20%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Так, цены на яблоки в июне выросли на 20%, капуста подорожала на 21%, картошка - на 22%, морковь - на 9%.

Согласно прогнозу МВФ, инфляция на Украине в 2023 году составит 20,0%. В бюджете Украины на 2023 год предусмотрен рекордный дефицит в размере $38 млрд. Около 43% расходов, или 18,2% ВВП, составляют расходы на безопасность или военные нужды. Президент Украины Владимир Зеленский выражал надежду, что Запад поможет Киеву покрыть дефицит бюджета.