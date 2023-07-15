15 июля, 07:25

На реконструкцию инфраструктуры в Печорах направят более 1,4 млрд рублей

В планах, в частности, провести благоустройство общественных территорий города и обустройство туристической пешеходной тропы по окрестностям

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Более 1,4 млрд рублей направят на развитие коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах Псковской области. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Средства выделены из резервного фонда правительства. Они позволят отремонтировать и модернизировать инженерные, водопроводные и тепловые сети общей протяженностью более 27 км", - уточняется в сообщении.

Кроме того, федеральное финансирование пойдет на благоустройство общественных территорий города и обустройство туристической пешеходной тропы по окрестностям. Также планируется провести капитальный ремонт автостанции в Печорах и закупить 12 пассажирских автобусов на выделенные средства.

В августе 2023 года Печоры станут центром торжеств, посвященных 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. Эти места популярны среди туристов, добавляется в сообщении.

Вопрос о выделении финансирования рассмотрели и одобрили на заседании правительства 13 июля. 

Теги:
РоссияПсковская область
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