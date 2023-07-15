Армянскую АЭС подключили к энергосистеме страны после ремонтных работ

В настоящее время станция работает в нормальном режиме эксплуатации

ЕРЕВАН, 15 июля. /ТАСС/. Турбогенераторы второго энергоблока Армянской АЭС после планово-предупредительного ремонта были подключены к единой энергосистеме Армении. Сообщение об этом в субботу опубликовано на официальном сайте станции.

"15 июля 2023 года в 02:08 (01:08 мск) четвертый турбогенератор, затем в 04:30 (03:30 мск) третий турбогенератор энергоблока № 2 Армянской АЭС были подключены к единой энергосистеме Армении. В соответствии с "Программой планово-предупредительного ремонта - 2023" пуск энергоблока № 2 ААЭС был запланирован на 18 июля. Благодаря эффективной работе персонала его удалось выполнить примерно на четыре дня раньше предусмотренного срока", -говорится в сообщении.

В настоящее время станция работает в нормальном режиме эксплуатации, на мощности 380 МВт, с соблюдением норм безопасности и надежности, говорится в сообщении ААЭС.

Второй энергоблок Армянской АЭС был остановлен на планово-предупредительный ремонт и дозаправку топливом 5 мая текущего года.