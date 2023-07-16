Пушилин вручил награды сотрудникам Енакиевского металлургического завода

В их числе оказались один нагрудный знак "Заслуженный металлург" ДНР и семь медалей "Заслуженный работник металлургии"

ДОНЕЦК, 16 июля. /ТАСС/. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в День металлурга вручил награды сотрудникам Енакиевского металлургического завода. Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Пушилина.

"Все последние годы были сложными для нашей металлургической промышленности, но коллективы сумели сохранить ее потенциал. Теперь мы вернулись в экономическое поле большой страны, мыслим и действуем уже другими категориями. Друзья! Искренне благодарю вас за преданность избранному делу, профессионализм и ответственность. Пусть каждый трудовой день будет наполнен гордостью за результаты вашей работы", - написал Пушилин.

В числе наград один нагрудный знак "Заслуженный металлург" ДНР и семь медалей "Заслуженный работник металлургии". В числе награждаемых лучшие сотрудники предприятия и представители династий.

Ежегодно каждое третье воскресенье июля в России отмечается День металлурга. Праздник учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года.