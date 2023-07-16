Мишустин поздравил металлургов с профессиональным праздником

Глава правительства отметил, что металлургия России играет ключевую роль в экономике и обороноспособности страны

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником, отметив, что комплекс играет ключевую роль в экономике страны. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Отечественная металлургия обладает мощным научно-техническим, производственным и кадровым потенциалом. Обеспечивает лидирующие позиции России в мире по выплавке стали, производству труб, титана, алюминия, высокосортного никеля и меди. Комплекс играет ключевую роль в экономике страны, способствует развитию смежных отраслей, укреплению обороноспособности государства, повышению благосостояния миллионов россиян", - говорится в сообщении.

Мишустин добавил, что металлургическая отрасль в условиях внешнего санкционного давления успешно решает масштабные задачи, в том числе по импортозамещению. Он также подчеркнул, что российские компании за небольшой срок увеличили объем продукции, расширили географию поставок в регионы, оптимизировали новые логистические цепочки и смогли переориентировать экспорт на рынки дружественных стран.

"Каждый из вас - профессионал высокого класса, преданный своему делу и интересам страны. Эти качества присущи как ветеранам, так и новому поколению металлургов. Хочу выразить признательность за вашу четкую и слаженную работу, самоотверженность, ответственность", - заключил Мишустин, пожелав работникам металлургической отрасли новых успехов и достижений на благо России, а также крепкого здоровья и благополучия.

День металлурга был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года, он отмечается в третье воскресенье июля.