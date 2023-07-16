16 июля, 10:48

В Британии назвали очень низкой вероятность заключения торгового соглашения с США

Разные президенты имеют разные приоритеты, отметила министр по делам бизнеса и торговли Соединенного Королевства Кеми Бэйднок

ЛОНДОН, 16 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании вряд ли сможет заключить соглашение о свободной торговле с США при нынешней вашингтонской администрации во главе с президентом Джо Байденом. Об этом сообщила в воскресенье министр по делам бизнеса и торговли Соединенного Королевства Кеми Бэйднок.

"Мы считаем очень низкой [вероятность такого соглашения]. Это зависит от администрации [США]. Разные президенты имеют разные приоритеты. Многие страны хотели [подписать] соглашение о свободной торговле с США, включая нас, но по состоянию на сегодня они [американцы] сказали, что не желают этого. Нам нужно уважать это", - заявила она в интервью телеканалу Sky News.

В 2021 году занимавший тогда пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон, один из лидеров кампании по выходу королевства из состава Евросоюза, называл именно торговую сделку с США одним из главных преимуществ Brexit. При предшественнике Байдена Дональде Трампе на этом направлении наметились подвижки, однако нынешний президент США поставил на паузу торговые переговоры с Лондоном. 

Теги:
СШАВеликобританияБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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