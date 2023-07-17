Страны ЕС в I полугодии снизили потребление газа на 10%

По данным Форума стран - экспортеров газа, импорт по трубе сократился на 34%

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Потребление газа странами Евросоюза (ЕС) в I полугодии 2023 года снизилось на 10% в годовом выражении, до 178 млрд куб. м. При этом трубопроводный импорт газа в ЕС упал на 34%, говорится в отчете Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).

"В июне 2023 года потребление газа в Европейском союзе сократилось на 12% в годовом выражении, достигнув в общей сложности 18 млрд куб. м. Это снижение произошло в первую очередь из-за растущей выработки энергии от ветра и солнца, что привело к снижению зависимости от газа в генерации электроэнергии. Кроме того, продолжающееся внедрение регламента ЕС, предусматривающего добровольное сокращение спроса на газ на 15% с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года, повлияло на потребление газа в ЕС", - говорится в документе. При этом спрос на газ в промышленном секторе не смог полностью восстановиться по сравнению с предыдущим годом, несмотря на падение цен на газ в Европе в течение месяца.

В частности, спрос на газ в Германии в I полугодии упал на 8,3% - до 41 млрд куб. м, в Италии - на 15%, до 33 млрд куб. м, во Франции - на 10%, до 19 млрд куб. м, в Испании - на 14%, до 15 млрд куб. м. Великобритания снизила потребление газа на 11% - до 31,5 млрд куб. м. Общее потребление газа Китаем в мае, согласно отчету ФСЭГ, выросло на 11% год к году - до 34 млрд куб. м (в январе - мае 2023 года спрос вырос на 5% - до 162 млрд куб. м).

Импорт трубопроводного газа в ЕС в июне составил 11,6 млрд куб. м, что на 8% ниже, чем в мае, и на 29% меньше показателя годом ранее. В целом в январе - июне 2023 года трубопроводные поставки в ЕС снизились на 34% - до 76,7 млрд куб. м. По данным ФСЭГ, из этого объема на поставки из России пришлось только 11,7 млрд куб. м (падение на 75%), на Норвегию - 43,4 млрд куб. м (-9%), около 15 млрд куб. м были поставлены из Алжира, а оставшиеся объемы - из Азербайджана и Ливии. Доля норвежского газа в общем объеме трубопроводных поставок в 2023 году составляет 57%, российского - 15%.

Поставки СПГ

Поставки СПГ в Европу в прошлом месяце выросли на 4,1% - до 9,29 млн тонн. Нидерланды, Франция и Германия способствовали росту импорта СПГ Европой, компенсируя снижение поставок в Великобританию, Испанию, Бельгию и Италию. Импорт СПГ странами Азии увеличился на 8,6% - до 20,93 млн тонн. Всего в I полугодии 2023 года Европа импортировала 67,82 млн тонн (+8,2%), Азия - 129,38 млн тонн (+2,3%).

Мировой экспорт СПГ в июне вырос на 0,4% год к году - до 32,18 млн тонн. В целом с начала года мировой экспорт СПГ вырос на 4,1% - до 205,45 млн тонн.

Крупнейшими поставщиками сжиженного газа в июне стали США, Катар и Австралия. Россия расположилась на четвертом месте, следует из отчета ФСЭГ.