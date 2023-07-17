В Москве на торги выставили 54 торговых объекта в "Коломенском"

Победители смогут открыть в парке сезонные и круглогодичные кафе, пункты проката спортивного инвентаря и продажи билетов на речной транспорт

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Власти Москвы выставили на аукционы 54 нестационарных торговых объекта (НТО) в парке "Коломенское", договоры заключат на сроки до пяти лет. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"На открытые аукционы выставлены права на торговлю в 23 готовых киосках и павильонах, а также права на установку 31 нестационарного объекта. Победители смогут открыть в "Коломенском" сезонные и круглогодичные кафе, пункты проката спортивного инвентаря и продажи билетов на речной транспорт, а также установить вендинговые автоматы с зоотоварами и продавать мороженое, кукурузу и безалкогольные напитки с передвижных тележек. Договоры будут заключены на сроки от нескольких месяцев до пяти лет", - приводятся в тексте слова руководителя столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова.

Нестационарные объекты устанавливаются на популярных пешеходных маршрутах парка: на центральных дорожках, возле архитектурных ансамблей и на набережных. Торговые точки оформляются в едином стиле.

Заявочные кампании завершатся в период с 21 по 28 июля. Торги пройдут 26 июля и 2 августа.