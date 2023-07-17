Российско-индийский форум в Рязани перенесли на осень 2023 года

Перенос связан с просьбой индийской стороны

ТАСС, 17 июля. Организационный комитет принял решение перенести форум "Россия и Индия - одна дорога в будущее", который планировалось провести 19-21 июля в Рязани, на осень 2023 года. Об этом сообщается на сайте форума.

"Организационным комитетом форума принято решение о переносе мероприятия на четвертый квартал 2023 года. Мы продолжим активную подготовку к форуму и дополнительно сообщим о точной дате проведения", - говорится в сообщении.

В оргкомитете ТАСС пояснили, что предварительно форум планируется провести в октябре или ноябре. Перенос связан с просьбой индийской стороны изменить сроки проведения мероприятия.

В июне заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин сообщал, что на форуме "Россия и Индия - одна дорога в будущее" планировалось участие около 50 индийских компаний. Ожидалось, что им покажут инвестиционные площадки, ознакомят с примерами реализации проектов.