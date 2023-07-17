17 июля, 08:46

Bloomberg: Япония предложит создать глобальный резерв природного газа

ТОКИО, 17 июля. /ТАСС/. Япония намерена выступить с предложением о создании глобального резерва природного газа по аналогии с нефтяным сектором, чтобы избежать нехватки энергоресурсов в будущем и стабилизировать цены на мировом рынке. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

По данным его источников, правительство страны предложит Международному энергетическому агентству (МЭА) создать механизм накопления запасов газа для стран-участниц. Японская сторона рассчитывает, что предложенная ею инициатива будет рассмотрена на министерской встрече МЭА, которая состоится в феврале 2024 года.

Япония полностью зависит от импорта энергоресурсов и стремится диверсифицировать источники поставок на фоне роста мировых цен и недостатка предложения при растущем спросе на СПГ. 

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Япония
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