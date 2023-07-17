"Газпром нефть" поддержит идеи студентов и молодых ученых для нефтегаза

В рамках программы участники получат возможность доработать свои проекты и вывести их на рынок для тиражирования в промышленности

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. "Газпром нефть" выбрала лучшие проекты из 120 студенческих идей в нефтегазовой сфере, авторы которых смогут развить свои инициативы до уровня технологических продуктов и вывести их на рынок, сообщила компания.

"На форуме технологического предпринимательства в Иннополисе эксперты компании выбрали наиболее перспективные для нефтегазовой отрасли студенческие инициативы. Авторы лучших идей доработают свои решения в рамках корпоративного акселератора Industrix до уровня технологических продуктов и смогут найти заказчиков среди промышленных предприятий", - говорится в сообщении.

Студенты и молодые ученые из 38 отечественных вузов подали свыше 400 заявок, из которых в акселератор прошли 120 идей в сфере поиска, добычи и переработки нефти, альтернативной энергетики, цифровизации процессов, проектирования и строительства объектов, промышленной безопасности. Как отмечает компания, теперь ученые примут участие в полугодовой программе "Газпром нефти" по развитию компетенций по созданию и коммерциализации технологий. "Финалисты будут определены в начале 2024 года, главным критерием станет доработка идеи до стадии прототипа. При поддержке наставников со стороны "Газпром нефти" студенты получат возможность доработать свои проекты и вывести их на рынок для тиражирования в промышленности", - говорится в сообщении.

Как отметил глава компании Александр Дюков, "Газпром нефть" работает со студентами и молодыми учеными по всей России, сотрудничая с крупнейшими российскими вузами, действуют социальные и образовательные программы, профильные магистратуры.

"Акселератор для проектов на уровне идеи - это еще один шаг в взаимодействии со студенчеством и молодыми разработчиками, нацеленный на развитие предпринимательского мышления и ориентации на потребности не только науки, но и бизнеса", - сказал он.

Industrix - это акселерационная программа "Газпром нефти" в области разведки и добычи. Она создана для развития технологических стартапов и инновационных решений в сфере ТЭК, индустрии 4.0 и капитального строительства. Участники программы получают экспертную поддержку, доступ к объектам "Газпром нефти" для тестирования технологий, возможность претендовать на инвестиции от ведущих венчурных фондов или интеграцию в бизнес компании.