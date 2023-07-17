"Норникель" тестирует технологию обеззараживания воды с использованием палладия

Компания планирует завершить разработку до конца года

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. "Норникель" тестирует инновационную технологию обеззараживания воды с использованием палладия, планирует завершить разработку палладиевого катализатора до конца года. Об этом говорится в сообщении компании.

Как указали в компании, в настоящее время вода в бассейнах чаще всего обеззараживается с помощью гипохлорита натрия, или хлорки, но более перспективной становится технология электролиза воды с добавлением поваренной соли, или хлорида натрия. "Электроды для этого процесса изготавливаются из сплавов титана или других металлов, а на их поверхность наносят каталитический слой из металлов платиновой группы", - уточнили в "Норникеле".

В сообщении отмечается, что "Норникель" сейчас совместно с партнерами "разрабатывает новый состав каталитического слоя на основе палладия для нанесения на электроды". Компания планирует завершить этап разработки палладиевого катализатора до конца этого года, после чего он будет проходить полевые испытания.

В компании указали, что электрохимическая технология обеззараживания воды выгодна тем, что не требуется перевозить и хранить большие запасы гипохлорита натрия, так как обеззараживающее вещество образуется прямо на месте и точно в нужном количестве.

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.