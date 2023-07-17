Россия сокращает график экспорта нефти на III квартал 2023 года на 2,1 млн тонн

При этом снижение объемов экспортного графика затронет как отгрузки в направлении морских портов РФ, так и трубопроводные поставки, отметили в Минэнерго

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Россия сокращает свой экспортный график на август в рамках добровольного уменьшения экспорта нефти, говорится в сообщении Минэнерго РФ. Снижение транспортировки нефти по трубопроводам за пределы России в III квартале 2023 года составит порядка 2,1 млн тонн.

"Россия сокращает экспортный график на август в рамках добровольного сокращения экспорта нефти. В соответствии с решением о добровольном снижении экспорта нефти Российской Федерацией в августе 2023 года на 500 тыс. б/с график транспортировки нефти по магистральным трубопроводам за пределы России по направлениям отгрузки на III квартал 2023 года будет сокращен в объеме порядка 2,1 млн тонн, что соответствует обозначенному уровню сокращения экспорта на август", - сказано в сообщении.

При этом снижение объемов экспортного графика затронет как отгрузки в направлении морских портов России (Новороссийск, Приморск, Усть-Луга), так и трубопроводные поставки, отметили в Минэнерго.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что Россия приняла решение добровольно сократить в августе поставки нефти на рынки на 500 тыс. б/с посредством сокращения экспорта. В марте РФ начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений. Срок действия этого снижения несколько раз продлевался - сначала по июнь включительно, затем до конца 2023 года. А после встречи ОПЕК+, которая прошла 4 июня в Вене, решение о добровольном снижении производства было продлено до конца 2024 года.

Нефтяные компании самостоятельно примут решение, сокращать ли добычу или экспорт нефти в августе, в целом задача России - снизить поставки на мировые рынки на 500 тыс. б/с, отмечал вице-премьер.