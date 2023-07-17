Киргизия была вынуждена нанять рабочих из ОАЭ для возведения Дома правительства

Местные не соблюдали трудовую дисциплину, чем срывали срок сдачи объекта, отметил президент республики Садыр Жапаров

БИШКЕК, 17 июля. /ТАСС/. Власти Киргизии были вынуждены для строительства здания Дома правительства нанять рабочих из Объединенных Арабских Эмиратов, поскольку местные не соблюдали трудовую дисциплину, чем срывали срок сдачи объекта. Об этом на церемонии передачи новой техники для нужд Минтранса заявил президент республики Садыр Жапаров.

"От безысходности нам пришлось нанять рабочих из Дубая, которые приехали в Бишкек. Попросили помочь до сентября завершить объект", - сказал он. По его словам, местные рабочие не справлялись с поставленными задачами. "На объекте работало около 500 кыргызских рабочих. Работали по пять часов в день вместо положенных 8 часов. В субботу, несмотря на рабочий день, не приходили, могли пропасть и в понедельник", - пояснил Жапаров.

Кроме того, продолжил он, местные строители около часа в день тратили на обед, еще час - на телефон, еще примерно столько же - на перекуры.

Как заверил президент, власти республики планировали завершить строительство Дома правительства до октября нынешнего года, когда в Бишкеке состоится саммит глав государств СНГ. "Говорят, что рабочих мест у нас нет, но на те, которые есть, не идут. Если и идут, потом уходят", - пожаловался президент.

Строительство нового здания Дома правительства в южной части Бишкека началось весной прошлого года.