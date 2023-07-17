Минфин отказался освободить от налога на сверхприбыль энергокомпании с госдолей свыше 20%

В поправке к соответствующему закону речь в том числе шла о дочерних и зависимых хозяйственных обществ этих организаций

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министерство финансов РФ не поддерживает поправку ко II чтению проекта федерального закона № 379248-8 "О налоге на сверхприбыль" депутата Госдумы Павла Завального о выводе из-под налога на сверхприбыль прошлых лет организаций в сфере электроэнергетики, участие РФ в уставных капиталах которых составляет более 20%, а также дочерних и зависимых хозяйственных обществ этих организаций. Об этом на заседании комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов.

Кроме того, поправка предполагала исключение субъектов естественных монополий, участие РФ в уставных капиталах которых превышало 20%, а также организаций, занимающихся погрузкой-выгрузкой угля.

Поправка Завального была отклонена в ходе заседания комитета.

Ранее комитет Госдумы по энергетике предлагал исключить организации, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, транспортировки нефти и нефтепродуктов, из перечня плательщиков вводимого налога на сверхприбыль прошлых лет.