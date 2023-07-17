Греческий импорт из России в мае снизился на 78,8% в годовом исчислении

Как следует из данных статистической службы ELSTAT, стоимость импорта составила €136,8 млн

АФИНЫ, 17 июля. /ТАСС/. Импорт Греции из России в мае 2023 года снизился в стоимостном выражении на 78,8% по сравнению с маем 2022 года. Об этом сообщил в понедельник греческий экономический портал Moneyreview со ссылкой на данные статистической службы Греции ELSTAT.

В мае 2023 года стоимость импорта Греции из России составила €136,8 млн, что на 78,8% меньше, чем в мае 2022 года, когда она составляла €645,9 млн. Стоимость экспорта Греции в Россию в мае 2023 года составила €7,6 млн, увеличившись на 38,0% по сравнению с маем 2022 года (€5,5 млн). Сальдо торгового баланса Греции и России в мае 2023 года было отрицательным, дефицит составил €129,2 млн, говорится в сообщении.

В период с января по май 2023 года стоимость импорта Греции из России достигала €1,369 млрд, что на 51,7% меньше, чем в аналогичный период 2022 года €(2,837 млрд). Стоимость экспорта Греции в РФ с января по май 2023 года составила €42,6 млн, что на 10,3% меньше, чем за тот же период прошлого года (€47,5 млн). Сальдо торгового баланса между Грецией и Россией в январе-мае 2023 года было отрицательным, дефицит составил €1,327 млрд, сообщила ELSTAT.

По данным службы, в 2022 году 397 греческих компаний импортировали из России и 404 греческие фирмы экспортировали в Россию. Общая стоимость импорта Греции из России в 2022 году составила €9,334 млрд, увеличившись в 2,17 раза по сравнению с 2021 годом за счет роста цен на энергоносители. Экспорт Греции в РФ составлял в прошлом году €156,4 млн, дефицит торгового баланса Греции с Россией - 9,18 млрд евро.