Беднейшие страны получили менее 1% продовольствия за последние месяцы зерновой сделки

При этом на долю стран с высоким доходом пришлось 36% грузов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Беднейшие страны мира, на долю которых и так приходилась меньшая часть грузов, перевозимых по Черному морю в рамках зерновой сделки, в последние два месяца действия соглашения получили всего одну партию зерна с Украины. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных Совместного координационного центра.

С 18 мая, когда Россия согласилась продлить соглашение на 60 дней, по 17 июля, когда было объявлено о прекращении сделки, страны с низким доходом по классификации ООН получили 0,7% грузов, вывезенных за это время морем с Украины. Речь идет об одном судне, которое доставило чуть больше 20 тыс. тонн подсолнечного масла из Черноморска в Эфиопию. За те же 60 дней на страны с высоким доходом - в основном это государства Западной Европы - пришлось 36% грузов в рамках зерновой сделки, а на долю стран с доходом выше среднего (к ним ООН относит, например, Китай и Турцию), - 42% грузов.

Власти РФ не раз обращали внимание на то, что беднейшие страны получают лишь малую часть вывозимого с Украины продовольствия. Но в последние месяцы действия сделки их доля упала в разы. Так, с 18 марта по 18 мая - предыдущий двухмесячный период продления Россией соглашения - беднейшие страны получили 3% грузов, вывезенных из черноморских портов Украины. Это 144 тысячи тонн зерновых, доставленных в Йемен, Судан и Эфиопию.

Как сообщала 15 июля пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с главой ЮАР Сирилом Рамапосой констатировал, что "главная цель сделки, а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на Африканском континенте, так и не реализована".

Черноморская зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся РФ часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие страны, основная часть зерна с Украины ушла в развитые страны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова вернуться к сделке - но лишь когда касающаяся Москвы часть будет выполнена.