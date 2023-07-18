Силуанов заявил, что сокращение расходов бюджета на 10% не затронет социальные выплаты

Министр финансов также отметил, что под сокращение не подпадут и расходы, необходимые для фронта

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Фронтальное сокращение бюджета на 10% не затронет соцвыплаты, оно относится к расходам, не имеющим социального характера, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью изданию АиФ.

"Фронтальное сокращение - это равномерное снижение расходов по всем министерствам и ведомствам. <...> Очень важно понимать, что фронтальное сокращение относится к расходам, не имеющим социального характера, которые не только не сокращаются, но и, как правило, возрастут. Это, в первую очередь, пенсии, зарплаты, пособия, то есть обязательства перед гражданами. Естественно, под фронтальное сокращение не попадут расходы, необходимые для фронта, для победы. Эти статьи расходов бюджета отнесены к защищенным. Вообще, перераспределение 10% на новые, важные в текущий момент для страны мероприятия не так уж и страшно", - сказал Силуанов.

По его словам, под социальными обязательствами понимаются, помимо пенсий, зарплат и пособий, детские выплаты, помощь регионам по поддержке людей. "Помощь, которую люди получают из бюджета, относится к нашим социальным обязательствам. Повторю, их никто не собирается сокращать. Например, "детский бюджет" составляет около 2,5 триллиона рублей, он вырос кратно за последние годы, и его объем продолжит расти", - добавил министр.

Объем расходной части бюджета - чуть больше 29 трлн рублей, пояснил Силуанов. "Но к статьям, которые попадают под фронтальное сокращение, отнесено всего 4,5 триллиона рублей", - подчеркнул он.