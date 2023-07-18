Meta могут привлечь к ответственности за неуважение к Конгрессу США

По данным телеканала Fox News, корпорация передала "более 50 тыс. страниц документов", касающихся цензуры в соцсетях, однако они не соответствовали запросу судебного комитета

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Руководство корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) может быть привлечено к ответственности за отказ предоставить информацию Конгрессу США о возможной цензуре информации в социальных сетях. Об этом в понедельник сообщил телеканал Fox News.

Председатель cудебного комитета Палаты представителей Джим Джордан еще в феврале подготовил предписание с требованием к руководству корпорации предоставить необходимые материалы, касающиеся цензуры контента в соцсетях. Речь идет, в частности, о "служебных записях относительно заявлений правительства, документах, содержащих выводы и рекомендации по поводу возможного применения принудительных мер к дезинформационным кампаниям".

По данным телеканала, Meta передала "более 50 тыс. страниц документов", однако они не соответствовали запросу судебного комитета, что рассматривается как неуважение к Конгрессу. "Если Meta не выполнит в полном объеме требования, комитет вынужден будет принудительно заставить компанию исполнить это предписание", - заявил Джордан.

Соцсети компании Meta и ранее обвинялись в цензуре контента. В прошлогоднем интервью подкастеру Джо Рогану глава корпорации Марк Цукерберг признал, что соцсети в 2020 году по запросу Федерального бюро расследований ограничили доступ к статье о скандалах, связанных с сыном Джо Байдена Хантером.