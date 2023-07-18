Эксперт считает, что рост цен на газ в 2022 году свел на нет экономию ЕС на закупках

За 2010-2022 годы покупатели с контрактом, привязанным к газовому индексу, заплатили почти на $50 больше за 1 тыс. куб. м газа по сравнению с контрактами с нефтяной привязкой, следует из расчетов замглавы управления анализа газовых рынков и ценообразования "Газпром экспорта"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Космический рост цен на газ на торговых площадках в 2022 году полностью свел на нет экономию ЕС на закупках после изменения модели ценообразования в предыдущие годы. Такое мнение высказал эксперт, заместитель начальника управления анализа газовых рынков и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев в статье в корпоративном журнале "Газпрома".

В статье говорится, что, согласно подсчетам аналитика МЭА Питера Зениевски, либерализация газового рынка могла принести ЕС долгосрочные финансовые выгоды: с 2010 года по 2020 год накопленный дисконт к "нефтяной цене" после перехода к ценам торговых хабов составил $70 млрд. При этом все тот же Зениевски подсчитал, что странам ЕС, в случае если бы они пользовались механизмом межтопливной конкуренции в ценообразовании, пришлось бы заплатить за импорт природного газа примерно на $30 млрд меньше в 2021 году, чем при привязке к ценам торговых площадок.

"Если я его правильно понимаю, $70 млрд минус $30 млрд оставляет европейскому покупателю накопленную выгоду на сумму около $40 млрд. По моей оценке, космический рост цен торговых хабов в 2022 году полностью свел на нет суммарную экономию на закупках", - отметил Комлев.

За 2010-2022 годы покупатели с контрактом, привязанным к газовому индексу, заплатили почти на $50 больше за 1 тыс. куб. м газа по сравнению с контрактами с нефтяной привязкой, следует из расчетов эксперта.

"Учитывая, что после 2015 года доля контрактов, индексируемых нефтью, резко сократилась, изменение модели ценообразования стоило странам ЕС не бонусов, а значительной упущенной выгоды", - подчеркнул Комлев.

Упрямство европейских политиков в нежелании заключать долгосрочные контракты на поставку СПГ может спровоцировать продолжение энергетического кризиса в регионе, считает эксперт "Газпром экспорта".