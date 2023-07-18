ММК в I полугодии увеличил выплавку стали на 7,5%

Она составила 6,5 млн тонн

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) увеличил выплавку стали в I полугодии 2023 года на 7,5% к аналогичному периоду предыдущего года, до 6 млн 515 тыс. тонн, при этом продажи металлопродукции группы ММК за I полугодие 2023 года составили 5 млн 826 тыс. тонн, увеличившись к показателю за аналогичный период прошедшего года на 11,1%. Об этом говорится в сообщении компании.

Выплавка чугуна за отчетный период выросла на 14%, до 4 млн 914 тыс. тонн. Производство угольного концентрата в I полугодии выросло на 2%, до 1 млн 800 тыс. тонн.

Объем выплавки стали вырос в связи с позитивной динамикой российского рынка в II квартале 2023 года, пояснили в компании. При этом производство стали на турецком активе ММК сократилось на 79,1%, до 135 тыс. тонн, из-за замедления деловой активности в Турции на фоне макроэкономических шоков и прошедшего землетрясения. На фоне роста продаж холоднокатаного проката и проката с покрытием в условиях роста спроса со стороны секторов металлообработки и строительства продажи премиальной продукции ММК выросли на 5,1% относительно I полугодия прошлого года, до 2,5 млн тонн.

Итоги II квартала

Объем выплавки стали в II квартале 2023 года вырос на 13% относительно прошлого квартала, до 3 млн 457 тыс. тонн. Выплавка чугуна увеличилась на 9,6% к уровню прошлого квартала и составила 2,57 млн тонн отражая окончание капитальных ремонтов в доменном производстве. Объем производства угольного концентрата вырос к уровню прошедшего квартала на 10% и составил 943 тыс. тонн в связи с ростом потребности ММК и увеличением давальческой переработки углей, отметила компания.

В целом продажи металлопродукции группы ММК выросли на 11% к уровню прошлого квартала, до 3 млн 065 тыс. тонн вследствие благоприятной конъюнктуры внутреннего рынка и роста продаж турецкого актива после частичного восстановления спроса на рынке Турции после февральского землетрясения. При этом также выросли продажи премиальной продукции на 13,5%, в результате чего доля такой продукции в портфеле составила 43,4%.

Прогнозы

В III квартале текущего года ММК ожидает сохранение благоприятной конъюнктуры российского рынка. "Стабилизация спроса на высоком уровне будет поддерживаться сезонной строительной активностью и устойчивым потреблением в других отраслях промышленности", - полагают в компании.

Также до конца 2023 года ММК планирует запуск первой очереди коксовой батареи № 12 суммарной мощностью 1,25 млн тонн сухого кокса в год, что даст значительный экономический и экологический эффект. "Максимальная загрузка агрегатов, производящих премиальную продукцию, положительно скажется на показателях группы в III квартале", - считают в ММК.

О компании

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России, осуществляя производство широкого сортамента металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью для всех основных металлопотребляющих отраслей российской промышленности.

Основной акционер ММК - председатель совета директоров компании Виктор Рашников с долей 79,76%. Остальные акции находятся в свободном обращении.