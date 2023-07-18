Премьер Латвии раскритиковал нежелание ЕЦБ облагать налогами доходы от активов России

Как отметил Кришьянис Кариньш, чем более последовательно ЕЦБ будет "защищать европейские ценности", тем большей якобы будет "привлекательность евро и Европы в целом в глазах законопослушных демократий"

НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш раскритиковал руководство Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое выступило против обложения налогом непредвиденной прибыли от реинвестирования замороженных в странах сообщества активов РФ.

"Расхождение [позиций политиков Евросоюза и руководства ЕЦБ] заключается в том, как интерпретируются понятия легальности и репутационных рисков. Я бы ответил ЕЦБ, что ущерб для репутации [сообщества] будет больше, если оно не станет ничего предпринимать [в отношении налогообложения прибыли от оборота замороженных активов РФ]", - утверждал Кариньш в интервью агентству Bloomberg, опубликованном во вторник. Чем более последовательно ЕЦБ будет "защищать европейские ценности", тем большей якобы будет "привлекательность евро и Европы в целом в глазах законопослушных демократий", добавил он.

Агентство поясняет, что ранее глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что подобный шаг "может подорвать позиции евро", снизив его привлекательность в глазах держателей резервов в данной валюте. По ее словам, стоимость резервов, которая потенциально может оказаться под угрозой, "существенно превышает" возможную выгоду от налогообложения прибыли от реинвестирования российских активов. В свою очередь представители Еврокомиссии отметили, что не согласны с такой оценкой ЕЦБ, поскольку налог предполагается ввести только на прибыль, а сами активы останутся нетронутыми. По оценке ряда аналитиков, дискуссия по этой проблеме с высокой степенью вероятности продолжится осенью.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что действия западных стран по отношению к активам Москвы не получается упаковать в нормы международного права, а все попытки это легитимизировать обречены на провал.