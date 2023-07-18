Роскомнадзор поддержал законопроект о правилах применения рекомендательных алгоритмов

Как отметил замглавы ведомства Милош Вагнер, в настоящее время такие алгоритмы позволяют владельцам ресурсов персонифицировать предоставление контента пользователям

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор поддерживает принятие законопроекта, направленного на правовое регулирование в сфере использования рекомендательных алгоритмов предоставления информации в интернете. В настоящее время такие алгоритмы позволяют владельцам ресурсов персонифицировать предоставление контента пользователям, "вплоть до манипуляций и погружения в информационный пузырь", во вторник сообщил замглавы ведомства Милош Вагнер.

"Сегодня сложилась практика, когда владельцы ресурсов включают сбор данных в условия использования сервисов. Фактически введен принцип - "соглашайся или уходи". Причем зачастую человек не может себе позволить не использовать сервис. В этих условиях регулирование подобных технологий, позволяющих владельцам ресурсов персонифицировать предоставление контента, вплоть до манипуляций и погружения в информационный пузырь, представляется актуальным и своевременным. Полагаем, что инициатива направлена на защиту прав граждан, их законных интересов, поэтому Роскомнадзор поддерживает законопроект", - сказал он на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи.

В целом большая часть рекламы и контента в сети предоставляется пользователям не случайно, напомнил замглавы ведомства. "Проводится анализ сведений о человеке, его поведения, предпочтений и действий. Причем анализу подвергается вся доступная о человеке информация. Без сомнения, такие сведения являются персональными данными", - добавил он.

Согласно законопроекту, владельцев сайтов предлагается обязать информировать пользователей о применении рекомендательных алгоритмов. Требования к содержанию информации о применении таких алгоритмов и размещению такой информации установит Роскомнадзор. Как отметил Вагнер, соответствующие подзаконные акты уже подготовлены.

"По поводу информирования - законопроектом предусмотрен подзаконный акт, в котором будет написано, что будет в этом информационном сообщении, и где именно оно будет размещено. Проекты подзаконных актов мы уже разработали, приглашаем к обсуждению. Мы можем их продемонстрировать, не дожидаясь принятия закона и плана правительства по подготовке подзаконных актов", - добавил он.

Законопроект также наделяет Роскомнадзор правом запрашивать у владельца сайтов, нарушающих правила использования рекомендательных алгоритмов, информацию об их применении, которую владельцы сайтов должны предоставить в течение 10 дней. Ведомство наделяется и правом направлять владельцам сайтов уведомления об устранении нарушений, связанных с использованием рекомендательных алгоритмов, а в случае непринятия мер - требования о запрете использования таких технологий. Согласно законопроекту, если эти требования не будут исполнены, Роскомнадзор "незамедлительно направляет по системе взаимодействия операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к информационному ресурсу, на котором применяются рекомендательные технологии".

В Минцифры также поддержали принятие законопроекта. Тем не менее, как отметила заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Бэлла Черкесова, ряд положений законопроекта стоит доработать. "Есть еще ряд замечаний, которые направлены на облегчение правоприменительной практики. Первая из них - мы отмечаем необходимость установить срок, в течение которого владелец ресурса обязан исполнить требование Роскомнадзора о запрете использования рекламных технологий, второе - необходимость установки сроков для проверки Роскомнадзором достоверности информации от владельца ресурса об устранении нарушений и его разблокировке", - отметила она.

О законопроекте

Ранее замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин внес на рассмотрение палаты законопроект, направленный на правовое регулирование в сфере использования рекомендательных алгоритмов предоставления информации в интернете. Поправки предлагается внести в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В частности, закон предлагается дополнить новой статьей, в которой устанавливаются особенности предоставления информации с применением рекомендательных технологий. При этом под рекомендательными технологиями предлагается понимать "информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории РФ".

Согласно документу, владельцы интернет-сайтов, на которых применяются рекомендательные технологии, будут обязаны соблюдать требования законодательства РФ, а именно не допускать применение рекомендательных алгоритмов, которые нарушают права и законные интересы граждан или используются для предоставления информации с нарушением российского законодательства.