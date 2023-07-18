Экспорт СПГ США в Европу в мае снизился на 1,4%

Он составил около 10,4 млрд куб. м

ТАСС, 18 июля. США в мае 2023 года экспортировали 366,7 млрд куб. футов (около 10,4 млрд куб. м) сжиженного природного газа (СПГ), что на 1,4% ниже показателей апреля, говорится в ежемесячном отчете Минэнерго США. При этом основными направлениями поставок стали Нидерланды и Франция, а Япония и Аргентина впервые с 2022 года вошла в пятерку главных получателей американского СПГ.

Экспорт СПГ в мае 2023 года оказался на 1,4% ниже, чем в апреле 2023 года, и на 4,4% больше, чем в мае 2022 года. Всего были отправлены 127 танкеров с СПГ.

Основными направлениями поставок стали - Нидерланды (64,5 млрд куб. футов, или 1,83 млрд куб. м), Франция (51,7 млрд куб. футов, или 1,46 млрд куб. м), Япония (31,2 млрд куб. футов, или 0,9 млрд куб. м), Аргентина (26,9 млрд куб. футов, или 0,76 млрд куб. м) и Великобритания (25,2 млрд куб. футов, или 0,71 млрд куб. м). На эти страны пришлось 54,4% всех поставок США.

При этом доля поставок в Европу в общем объеме экспорта СПГ США упала до 65,8% против 74,3% в апреле, следует из данных отчета. Доля отгрузок в Азию выросла - 20% в мае. Остальные объемы были направлены в страны Латинской Америки.

Всего в январе - мае 2023 года США экспортировали около 1,77 трлн куб. футов СПГ (50,14 млрд куб. м). США с начала года экспортировали в Европу 37,1 млрд куб. м СПГ (74% от общего объема), в Азию - около 9,87 млрд куб. м (19,7% от общего объема).