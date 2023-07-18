Союз производителей Монголии заявил, что рост цен на удобрения вызвал подорожание зерна

Президент союза Цэрэннадмидын Рэнцээнсэнгээ сообщил, что в 2023 году импорт удобрений в страну упал до 3 тыс. тонн

УЛАН-БАТОР, 18 июля. /Корр. ТАСС Туяна Зондуева/. Зерно в Монголии с января подорожало почти вдвое из-за роста цен на сельхозтехнику и удобрения, которые в основном ввозятся в страну из России, Белоруссии и Украины. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС президент союза монгольских зернопроизводителей Цэрэннадмидын Рэнцээнсэнгээ.

"Российские удобрения, в том числе аммиачную селитру, монгольские зернопроизводители покупали до пандемии по $300 за тонну. В прошлом году ее стоимость выросла до $800 и снизилась лишь весной этого года, когда посевная уже закончилась. Это сказалось на подорожании монгольского зерна с 600-700 тыс. (около $170) до 1 млн тугриков ($300) за тонну", - сказал он.

Цэрэннадмидын Рэнцээнсэнгээ добавил, что по этим причинам в 2023 году импорт удобрений в Монголию упал до 3 тыс. тонн. Кроме того, на стоимости зерна сказалось подорожание сельхозтехники и горюче-смазочных материалов. Ранее из-за ситуации вокруг Украины в Монголии возникли проблемы с доставкой семян и удобрений из России и Белоруссии, а также украинских гербицидов.

Весной 2022 года правительство Монголии начало принимать поэтапные меры для полного обеспечения внутреннего спроса на основные продукты питания, такие как мука, картофель и мясо. Власти стимулируют выращивание овощей и зерновых льготными кредитами, а также уделяют особое внимание строительству складов для урожая.