Сбор с маркетплейсов в пользу "Почты России" может составить 24-25 млрд рублей в год

По словам гендиректора "Почты России" Михаила Волкова, если платеж и введут, то это произойдет во второй половине 2024 года

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Инфраструктурный платеж в 0,5% от оборота маркетплейсов для поддержки убыточных отделений "Почты России" в случае его введения может составить 24-25 млрд рублей в год. Об этом заявил гендиректор "Почты России" Михаил Волков. По его мнению, если платеж и введут, то это произойдет во второй половине 2024 года.

"По нашим расчетам, тот объем рынка, который сейчас есть, 0,5% - это где-то порядка 24-25 млрд рублей", - сказал он в ходе выступления на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике. По его словам, этот расчет уже представлен Минфину и Минэкономразвития. "Он сейчас прорабатывается, коллеги в целом его подтверждают", - добавил Волков.

По расчетам "Почты России", которые представил Волков, стоимость социальной функции оператора на селе оценивается в 36 млрд рублей. Таким образом, даже в таком случае платеж не будет покрывать все расходы. Журналистам Волков тем не менее заявил, что считает 0,5% от оборота оптимальным значением для сбора.

"Если будет принято это решение, то очевидно, что реализация этого решения - только где-то вторая половина 2024 года", - заключил гендиректор "Почты России".

Разные позиции

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли, комментируя инициативу, отмечала, что большая часть крупнейших электронных торговых площадок зафиксировала чистый убыток по итогам 2022 года. В Ассоциации участников рынка электронной коммерции полагали, что введение отраслевого сбора приведет к росту затрат малого бизнеса и ИП, которые сотрудничают с торговыми площадками, вследствие чего произойдет рост цен на товары и снижение их доступности.

Законопроект о платеже уже внесен и согласовывается, говорил весной глава Минцифры Максут Шадаев. До этого министр отмечал необходимость разработать такой законопроект, чтобы компенсировать "Почте России" оказание социально значимых услуг в сельской местности, где эта деятельность убыточна.

7 июля Минцифры сообщило о продолжении обсуждения этой темы.