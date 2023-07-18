ОГК-2 в I полугодии увеличила выработку электроэнергии на 5,7%

Она составила 24,1 млрд кВт·ч

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") в январе - июне 2023 года нарастила выработку электроэнергии в годовом выражении на 5,7%, до 24,1 млрд кВт·ч, говорится в сообщении компании.

Изменение объемов производства обусловлено увеличением востребованности генерирующего оборудования, уточняет компания.

При этом отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭС составил 2,867 млн Гкал, что на 4,1% больше, чем годом ранее. Основной причиной увеличения показателя послужил рост потребления пара промышленными потребителями.

ОГК-2 - компания тепловой генерации. Крупнейшими акционерами являются "Центрэнергохолдинг" (входит в "Газпром энергохолдинг"), который владеет 73,42% компании, "Мосэнерго" (3,88%) и "Газпром энергохолдинг" (3,65%).