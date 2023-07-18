Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в I полугодии выросла в шесть раз

Она составила 128,5 млрд рублей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. "Транснефть" в I полугодии 2023 года увеличила чистую прибыль по РСБУ в 6,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 128,52 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка "Транснефти" выросла на 3,4% - до 574,74 млрд рублей.

Валовая прибыль "Транснефти" в I полугодии выросла почти на 18% - до 77,94 млрд рублей, прибыль от продаж увеличилась на 47% - до 55,35 млрд рублей. Прибыль до налогообложения возросла в 6,6 раза - до 157,39 млрд рублей.

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,55% уставного капитала компании, или 100% голосующих акций.