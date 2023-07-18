18 июля, 16:46,
обновлено 18 июля, 17:33

Запущенный "Тинькофф банком" университет получил лицензию на образовательную деятельность

Учебное заведение реализует одну программу бакалавриата "Математика и компьютерные науки" и аналогичную магистерскую

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Центральный университет, запущенный "Тинькофф банком", получил лицензию на образовательную деятельность, следует из реестра Рособрнадзора.

Лицензия выдана 17 июля на неопределенный срок. Согласно реестру, университет реализует одну программу бакалавриата "Математика и компьютерные науки" и аналогичную магистерскую.

Банк объявил о запуске Центрального университета на основе STEM-модели 14 июня. Ранее там сообщали, что в сентябре 2023 года запускается первая двухгодичная программа Академия Data Science, а старт программы бакалавриата запланирован в сентябре 2024 года. Первый набор на нее будет включать 500 студентов и 55 преподавателей.

В "Тинькофф" также поясняли, что во время учебы у каждого студента будет три ментора: научный, который отвечает за академическую часть, бизнес-ментор, который показывает, как применить полученные знания на практике, а также ментор-наставник, который будет поддерживать и на собственном примере делиться образовательным опытом. При поступлении планируется учитывать не только результаты ЕГЭ, но и характеристики каждого абитуриента. 

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