Казначейство считает, что для борьбы с коррупцией нужно обучение узкопрофильных кадров

По словам замглавы Федерального казначейства Александра Михайлика, сейчас противодействием коррупции в организациях занимаются специалисты широкого профиля - юристы или сотрудники правоохранительных органов в отставке

УФА, 18 июля. /ТАСС/. Появление узкоспециализированных кадров и создание программ обучения для них необходимы для борьбы с коррупцией в России. Об этом заявил на пленарном заседании Всероссийского антикоррупционного форума финансово-экономических органов замглавы Федерального казначейства Александр Михайлик.

"У нас сегодня нет комплаенс офицеров, которые также изучали экономику, педагогику. Видимо, вот это сейчас нужно двигать, нужны отдельные программы обучения, чтобы давать качественно новые знания, а не то, что мы и так уже знаем", - отметил он.

По словам Михайлика, сейчас противодействием коррупции в организациях занимаются специалисты широкого профиля - юристы или сотрудники правоохранительных органов в отставке, для которых эта сфера не является профильной. В то же время, для того чтобы создать антикоррупционный комплаенс - систему управления, работающую над оценкой и выявлением коррупционных рисков - требуются узкопрофильные специалисты.

В свою очередь участник форума от министерства науки и высшего образования предложил сформировать "атмосферу неприятия коррупции", а декан Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев выступил с инициативой применить в качестве мер финансовой проверки систему блокчейн.

В работе форума приняли участие порядка 600 делегатов, среди них руководители федеральных и региональных органов власти, эксперты банковского и корпоративного сектора, представители институтов развития. Они обсудили вопросы повышения качества госуправления и эффективности борьбы с коррупцией, цифровой трансформации министерств, ведомств и организаций.