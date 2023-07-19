Пушилин сообщил, что ДНР ожидает хороший урожай

По словам врио главы республики, добиться хороших показателей удалось, несмотря на аномальные дожди весной

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики ожидают хороший урожай сельхозкультур, несмотря на аномальные дожди весной этого года, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" врио главы ДНР Денис Пушилин.

"С учетом того, что мы в этом году уже более подготовленными подходим к уборочной кампании, с учетом того, что заработали программы для наших сельхозпроизводителей, появилась возможность закупать технику в лизинг, плюс дополнительные преференции, которые были не доступны нашим сельхозпроизводителям. По нашим данным, несмотря на нестандартные погодные условия в весенний период, урожай на достаточно хорошем уровне ожидается", - сказал Пушилин.

Из-за аномальных дождей посевная кампания в республике закончилась на декаду позже обычных сроков - в начале июля. Всего в регионе около 400 тыс. га задействованных сельхозземель: 170 тыс. га - под озимые культуры, 210 тыс. га - под яровой сев. В республике занимаются выращиванием зерновых, бобовых, масличных культур и овощей, в частности, яровой пшеницы, ячменя, овса, гороха и чечевицы.