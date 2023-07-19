Экспорт вина из Грузии в Россию в первом полугодии вырос почти на 40%

Он составил более 29,9 тыс. тонн

ТБИЛИСИ, 19 июля. /ТАСС/. Грузия с января по июнь текущего года экспортировала в Россию более 29,9 тыс. тонн вина, что в на 39,5% больше аналогичного показателя в 2022 году. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.

Согласно ее данным, Грузия экспортировала в Россию 29,991 тыс. тонн вина на сумму $81,8 млн. В первом полугодии прошлого года аналогичный показатель составил 21,497 тыс. тонн на сумму $57,8 млн. В общем объеме экспорта товаров в Россию доля вина составила 23,7%.

Также Грузия экспортировала в Россию около 3,7 тыс. легковых автомобилей, что более чем в два раза превосходит показатель прошлого года. Экспорт ферросплавов в РФ составил 36,2 тыс. тонн, сократившись на 12,2%. При этом в два раза выросли объемы поставки минеральной воды, составив более 100 тыс. тонн.

Импорт товаров из России в Грузию составил в первом квартале $927,2 млн. Треть импорта пришлось поставки нефти и нефтепродуктов, рост по сравнению с январем - июнем 2022 года составил 74,6%. В два раза выросли поставки из России нефтяного газа и углеводородов. Импорт российской пшеницы составил 85,8 тыс. тонн (рост на 11,1%).